Noemi festeggia un anno di traguardi | dai 40 anni al Festival di Sanremo

Leggi su velvetmag

(Di martedì 25 gennaio 2022) Nella vita di tutti i giorni è Veronica Scopelliti, ma noi tutti la conosciamo solo come. La cantante che ha esordito durante la seconda edizione di X Factor, nella quale non vinse, oggi, 25 gennaio, compie 40. Ne è passato di tempo da quella che è stata la prima comparsa sul piccolo schermo, ma da alloraè stata sempre una delle artiste maggiormente apprezzate sul panorama musicale italiano. Solo unpiù tardi dalla sua partecipazione a X Factor, la cantante ha pubblicato quello che è stato uno dei suoi primi inediti, Briciole che si è subito classificato in vetta alle classifiche nazionali. Da lì prima il suo primo EP e successivamente il primo tour musicale, che ha toccato diverse tappe italiane. Nel corso della sua carriera,ha partecipato ben sei volte al ...