Newcastle, c'è l'offerta per Bruno Guimaraes: le ultime

Il Newcastle offre una cifra monstere per Bruno Guimaraes: attesa la risposta del Lione e del centrocampista Il Newcastle punta tutto su Bruno Guimaraes. Gli inglesi hanno messo sul piatto un'offerta da 40 milioni per il centrocampista. Il Lione ancora non ha risposto alla proposta. Sul giocatore ci sarebbe anche l'interesse di Arsenal e Juventus. A riferirlo Hugo Guillemet. L'articolo proviene da Calcio News 24.

