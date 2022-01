Nella corsa al Quirinale pesa la paura del voto anticipato

Leggi su panorama

(Di martedì 25 gennaio 2022) Non bisogna farsi ingannare della valanga di schede bianche raccolte dalla seconda votazione per la scelta del successore di Sergio Mattarella. Perché se in aula è andato in scena uno spettacolo prevedibile e previsto da tempo, fuori dal Parlamento sono successo cose importanti in quella che è la più classica delle partite a scacchi della politica italiana. Che però parte da una certezza: la partita la sta gestendo il centrodestra, non proprio una consuetudine se si guarda i precedenti. La prima mossa della giornata è proprio quella del centrodestra che, compatto ma con il volto di Matteo Salvini, ha messo sul piatto una rosa di candidati per il: Marcello Pera, Letizia Moratti ed Alberto Nordio.«Si tratta - ha detto il leader della Lega - di persone di alto profilo e che non hanno alcuna tessera di partito». Il non detto è che un no, secco, pregiudiziale, da ...