Nel 1999 per il Quirinale qualcuno votò anche Maradona e Zago …

Nel 1999, per la votazione che portò Carlo Azeglio Ciampi al Quirinale, in cui tutto si risolse con una sola votazione, ci fu anche chi votò Maradona e Zago. Maradona all'epoca aveva già appeso gli scarpini al chiodo, ma evidentemente era ancora nel cuore di molti. Antonio Carlos Zago invece era in forza alla Roma, con la quale conquistò lo scudetto nel 2001. Da La Stampa – 14 maggio 1999 Non sono stati gli unici ad essere votati nell'ambito dello stesso tipo di elezioni … lo vedremo prossimamente … L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.

