Neil Young vuole ritirare la sua musica da Spotify perché ci sono podcast di disinformazione sui vaccini (Di martedì 25 gennaio 2022) «Lo sto facendo perché Spotify sta diffondendo informazioni false sui vaccini, causando potenzialmente la morte a coloro che credono alla disinformazione diffusa sulla piattaforma». Le parole di Neil Young sono fortissime e mettono ancora una volta un accento su un tema particolare: in che modo si possono moderare dei contenuti ritenuti non attendibili, nel momento in cui si dà libero accesso al pubblico a una piattaforma? Cioè: possono coesistere, nello stesso luogo, le canzoni di Neil Young – uno dei mostri sacri della musica contemporanea – e una serie di podcast che diffondono disinformazione sui vaccini e sul coronavirus? LEGGI ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 25 gennaio 2022) «Lo sto facendosta diffondendo informazioni false sui, causando potenzialmente la morte a coloro che credono alladiffusa sulla piattaforma». Le parole difortissime e mettono ancora una volta un accento su un tema particolare: in che modo si posmoderare dei contenuti ritenuti non attendibili, nel momento in cui si dà libero accesso al pubblico a una piattaforma? Cioè: poscoesistere, nello stesso luogo, le canzoni di– uno dei mostri sacri dellacontemporanea – e una serie diche diffondonosuie sul coronavirus? LEGGI ...

