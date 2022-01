Negozi senza green pass: le attività essenziali indicate nel nuovo Dpcm (Di martedì 25 gennaio 2022) In tema di green pass ed accesso a servizi e attività, il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha firmato un nuovo Dpcm, lo scorso venerdì 21 gennaio. Si tratta di un provvedimento di primaria importanza, in quanto – in un periodo denso di nuove restrizioni e divieti per arginare il pericolo varianti del coronavirus – stabilisce quelle che sono le esigenze essenziali e fondamentali della persona. Per soddisfarle, non è necessario avere con sè il green pass o certificazione verde. Vediamo allora quali sono i Negozi senza green pass, ossia quelli che rientrano nella deroga. Negozi senza green ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 25 gennaio 2022) In tema died accesso a servizi e, il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha firmato un, lo scorso venerdì 21 gennaio. Si tratta di un provvedimento di primaria importanza, in quanto – in un periodo denso di nuove restrizioni e divieti per arginare il pericolo varianti del coronavirus – stabilisce quelle che sono le esigenzee fondamentali della persona. Per soddisfarle, non è necessario avere con sè ilo certificazione verde. Vediamo allora quali sono i, ossia quelli che rientrano nella deroga....

