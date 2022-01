Nave da crociera costretta a cambiare rotta per evitare il sequestro: non ha pagato le bollette del carburante per 4,6 milioni (Di martedì 25 gennaio 2022) Una Nave da crociera diretta a Miami ha cambiato rotta dirigendosi verso le Bahamas dopo che un giudice statunitense ha emesso un mandato d’arresto a causa di bollette del carburante non pagate. La vicenda, scrive la Cnn, è avvenuta sabato: se la Crystal Symphony avesse continuato il corso verso Miami sarebbe stata sequestrata dalle autorità. Si è diretta invece a Bimini ed è ancora attraccata al porto di Bahama. La saga è iniziata mercoledì, quando la Peninsula Petroleum Far East ha intentato una causa in un tribunale federale della Florida del sud contro la compagnia Usa Crystal Cruises, sostenendo di avere bollette del carburante non pagate per un totale di oltre 4,6 milioni di dollari, di cui 1,2 milioni di dollari in particolare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 25 gennaio 2022) Unadadiretta a Miami ha cambiatodirigendosi verso le Bahamas dopo che un giudice statunitense ha emesso un mandato d’arresto a causa didelnon pagate. La vicenda, scrive la Cnn, è avvenuta sabato: se la Crystal Symphony avesse continuato il corso verso Miami sarebbe stata sequestrata dalle autorità. Si è diretta invece a Bimini ed è ancora attraccata al porto di Bahama. La saga è iniziata mercoledì, quando la Peninsula Petroleum Far East ha intentato una causa in un tribunale federale della Florida del sud contro la compagnia Usa Crystal Cruises, sostenendo di averedelnon pagate per un totale di oltre 4,6di dollari, di cui 1,2di dollari in particolare ...

