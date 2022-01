Nathaly Caldonazzo contro Barù: “Per me è gay, perché odia le donne” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Nuovo scivolone di Nathaly Caldonazzo, che dopo aver usato un termine omofobo, oggi si è lasciata scappare un’altra frase che ha fatto scoppiare una polemica sui social. La gieffina ha detto che secondo lei Barù sarebbe gay e per questo ‘odierebbe le donne’, subito dopo però si è corretta dicendo che ‘i gay amano le donne’. “Il fatto è che secondo me lui è gay sotto, sotto. Se odi così tanto le donne… anche se i gay amano le donne. Sarà in competizione con noi, comunque ha rotto i co****ni. Parlare male e farlo in continuazione… io non te lo permetto più e per me puoi andare pure a fare in c**o. Con lei è pesante, con me idem, e adesso basta hai proprio scassato. Offende le donne in continuazione”. La Caldonazzo ha anche proposto alle ... Leggi su biccy (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Nuovo scivolone di, che dopo aver usato un termine omofobo, oggi si è lasciata scappare un’altra frase che ha fatto scoppiare una polemica sui social. La gieffina ha detto che secondo leisarebbe gay e per questo ‘odierebbe le’, subito dopo però si è corretta dicendo che ‘i gay amano le’. “Il fatto è che secondo me lui è gay sotto, sotto. Se odi così tanto le… anche se i gay amano le. Sarà in competizione con noi, comunque ha rotto i co****ni. Parlare male e farlo in continuazione… io non te lo permetto più e per me puoi andare pure a fare in c**o. Con lei è pesante, con me idem, e adesso basta hai proprio scassato. Offende lein continuazione”. Laha anche proposto alle ...

