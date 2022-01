Nathalie Caldonazzo: “Barù secondo me sotto sotto è gay” (VIDEO) (Di martedì 25 gennaio 2022) Nathalie Caldonazzo ha deciso proprio di sparare a zero su Barù. Il fatto che lui le abbia dato della persona cattiva e non la desideri minimamente, non le va giù. Così ha deciso di dirne di tutti i colori (alle spalle). Oggi ha passato la giornata a criticarlo e addirittura è arrivata a dire: “secondo me Barù sotto sotto è gay, se odi così tanto… (le donne) anche se i gay amano le donne… sarà in competizione con noi comunque ha rotto i coglion*. Parlare male… non te lo permetto più e per me puoi andare pure a fare in cul*”. Ecco il VIDEO in cui si esprime in questi obsoleti termini: Beh che dire?! Mi sento abbastanza atterrita che nel 2022 si sentano ancora questi beceri discorsi. Che piccola donna. Spiace. Ma ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 25 gennaio 2022)ha deciso proprio di sparare a zero su. Il fatto che lui le abbia dato della persona cattiva e non la desideri minimamente, non le va giù. Così ha deciso di dirne di tutti i colori (alle spalle). Oggi ha passato la giornata a criticarlo e addirittura è arrivata a dire: “meè gay, se odi così tanto… (le donne) anche se i gay amano le donne… sarà in competizione con noi comunque ha rotto i coglion*. Parlare male… non te lo permetto più e per me puoi andare pure a fare in cul*”. Ecco ilin cui si esprime in questi obsoleti termini: Beh che dire?! Mi sento abbastanza atterrita che nel 2022 si sentano ancora questi beceri discorsi. Che piccola donna. Spiace. Ma ...

