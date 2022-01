Natalia Paragoni, chi è la fidanzata di Andrea Zelletta: “Ho sempre sofferto di ansia” (Di martedì 25 gennaio 2022) Natalia Paragoni è la fidanzata di Andrea Zelletta, a loro coppia nasce in uno studio televisivo in quanto lui è un tronista e lei una corteggiatrice di Uomini e Donne di Maria De Filippi.Natalia Paragoni è una ragazza bellissima ed ha a lungo lavorato come modella e fotomodella, ma anche come protagonista di fotoromanzi. La ragazza è originaria di Sondrio, ma poi si è trasferita a Milano. Ad oggi Natalia Paragoni è un influencer di successo ed in passato è stata una ragazza ombrellino per il Moto GP, sul suo profilo Instagram viaggia verso il Milione di Followers (attualmente siamo oltre gli 800mila) e infatti il suo lavoro si basa molto sull’attività via social. A Maggio 2020 è vittima di uno scherzo de Le Iene l’ha vista ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 25 gennaio 2022)è ladi, a loro coppia nasce in uno studio televisivo in quanto lui è un tronista e lei una corteggiatrice di Uomini e Donne di Maria De Filippi.è una ragazza bellissima ed ha a lungo lavorato come modella e fotomodella, ma anche come protagonista di fotoromanzi. La ragazza è originaria di Sondrio, ma poi si è trasferita a Milano. Ad oggiè un influencer di successo ed in passato è stata una ragazza ombrellino per il Moto GP, sul suo profilo Instagram viaggia verso il Milione di Followers (attualmente siamo oltre gli 800mila) e infatti il suo lavoro si basa molto sull’attività via social. A Maggio 2020 è vittima di uno scherzo de Le Iene l’ha vista ...

