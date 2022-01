Napoli, va a prendere il gelato ma è senza Green pass: 88enne punta una pistola contro il vigilante che glielo chiede (Di martedì 25 gennaio 2022) commenta Un 88enne si è recato al McDonald's per acquistare un gelato, ma quando il vigilante gli ha chiesto il Green pass ha estratto una pistola e gliel'ha puntata contro, pretendendo di entrare. È ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 25 gennaio 2022) commenta Unsi è recato al McDonald's per acquistare un, ma quando ilgli ha chiesto ilha estratto unae gliel'hata, pretendendo di entrare. È ...

