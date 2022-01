Napoli | occhi puntati su Ilic e Frattesi per il futuro | Giuntoli studia la situazione

Leggi su dailynews24

(Di martedì 25 gennaio 2022) Secondo il Corriere dello Sport, in orbitasono da annoverarsi due nuovi obiettivi, più per giugno che per gennaio. La differenza partenopea infatti, che probabilmente non farà altre operazione in questa sessione invernale di calciomercato, sta iniziando a porre le basi per la prossima stagione. I sondaggi fatti a tale proposito rientrano perfettamente nel L'articolo