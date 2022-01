Napoli e Inter beffate per Nandez? Irrompe un’altra big (Di martedì 25 gennaio 2022) Meno di una settimana al termine di questa finestra di calciomercato invernale, poi le rose saranno complete per la volata finale nella seconda metà di stagione.Il Napoli dopo aver chiuso il difensore Alex Tuanzebe, resta vigile in attesa di possibili occasioni sul gong, che permetterebbero a Luciano Spalletti di gestire al meglio la rosa anche in vista della doppia sfida di coppa contro il Barcellona. Nandez – (Photo by Gabriele Maltinti/Getty) Napoli-Nandez: azzurri beffati? Uno dei nomi seguiti dal ds Giuntoli è quello di Nahitan Michel Nández, centrocampista uruguaiano del Cagliari, che vorrebbe il calciatore in prestito, rimandando l’acquisto del cartellino al prossimo giugno. Il giocatore, seguito anche dall’Inter, è entrato nell’orbita di un’altra big di Serie A, la ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 25 gennaio 2022) Meno di una settimana al termine di questa finestra di calciomercato invernale, poi le rose saranno complete per la volata finale nella seconda metà di stagione.Ildopo aver chiuso il difensore Alex Tuanzebe, resta vigile in attesa di possibili occasioni sul gong, che permetterebbero a Luciano Spalletti di gestire al meglio la rosa anche in vista della doppia sfida di coppa contro il Barcellona.– (Photo by Gabriele Maltinti/Getty): azzurri beffati? Uno dei nomi seguiti dal ds Giuntoli è quello di Nahitan Michel Nández, centrocampista uruguaiano del Cagliari, che vorrebbe il calciatore in prestito, rimandando l’acquisto del cartellino al prossimo giugno. Il giocatore, seguito anche dall’, è entrato nell’orbita dibig di Serie A, la ...

Advertising

cmdotcom : #Lozano: 'Lo scudetto lo vince il #Napoli, siamo più forti dell'#Inter in ogni singolo uomo. Il covid ti prende la… - TuttoMercatoWeb : Napoli, Lozano non ha dubbi: 'Siamo superiori all'Inter, possiamo vincere lo scudetto' - Edoardo_Al01 : RT @moggifake: #Milik fa lo stronzo. Il #Napoli lo fa marcire poi lo cede a chi e quanto vuole lui. #Icardi fa lo stronzo. L'#Inter lo fa m… - Spazio_Napoli : Napoli e Inter beffate per Nandez? Irrompe un’altra big - JJ_gianlu : RT @moggifake: #Milik fa lo stronzo. Il #Napoli lo fa marcire poi lo cede a chi e quanto vuole lui. #Icardi fa lo stronzo. L'#Inter lo fa m… -