Napoli, accordo raggiunto per Oliveira: si cerca di anticipare l’arrivo (Di martedì 25 gennaio 2022) Che il Napoli abbia bisogno di un terzino sinistro, è risaputo da tutti. La ricerca ora potrebbe essere finita. Infatti, secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, gli azzurri avrebbero raggiunto l’accordo col club spagnolo, il Getafe, per acquistare Mathias Olivera per circa 12 milioni di euro. L’affare dovrebbe concretizzarsi a giugno, ma Cristiano Giuntoli L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 25 gennaio 2022) Che ilabbia bisogno di un terzino sinistro, è risaputo da tutti. La riora potrebbe essere finita. Infatti, secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, gli azzurri avrebberol’col club spagnolo, il Getafe, per acquistare Mathias Olivera per circa 12 milioni di euro. L’affare dovrebbe concretizzarsi a giugno, ma Cristiano Giuntoli L'articolo

Advertising

Agata76578407 : RT @jovinco82: Il Calcio Napoli si complimenta con Juventus e Fiorentina per aver raggiunto un bellissimo accordo, fatto di una trattativa… - e_che_te_frega : RT @jovinco82: Il Calcio Napoli si complimenta con Juventus e Fiorentina per aver raggiunto un bellissimo accordo, fatto di una trattativa… - 1987_Lorenza : RT @jovinco82: Il Calcio Napoli si complimenta con Juventus e Fiorentina per aver raggiunto un bellissimo accordo, fatto di una trattativa… - DrDisagio : RT @jovinco82: Il Calcio Napoli si complimenta con Juventus e Fiorentina per aver raggiunto un bellissimo accordo, fatto di una trattativa… - Andrea842631710 : @vincenzoferran8 Siamo d’accordo Ma è la somma che fa il totale?? Il Napoli non andando in CL ma andando in El per… -