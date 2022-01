Muore a 23 anni di Covid senza aver potuto rivedere i familiari. La madre accusa: disumanità (Di martedì 25 gennaio 2022) E' morto solo, a 23 anni, all'ospedale San Giovanni di Dio di Firenze perché, a causa del Covid , i sanitari hanno negato ai familiari l'accesso al reparto in cui il giovane era ricoverato perché ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 25 gennaio 2022) E' morto solo, a 23, all'ospedale San Giovdi Dio di Firenze perché, a causa del, i sanitari hanno negato ail'accesso al reparto in cui il giovane era ricoverato perché ...

Advertising

HuffPostItalia : Bambino di 10 anni muore di Covid a Torino: non era vaccinato - ilriformista : L'intera famiglia del 28enne #novax, morto qualche giorno fa a #Latina, si trova ora in ospedale a causa del… - repubblica : Torino, bambino di 10 anni muore di Covid, non era vaccinato per 'precauzioni di salute' - Barone_Giov : @Giorgio87363972 Quanfo muore..purtroppo e giovanni..c.e la portimo per molti anni ancora - Mario48440912 : RT @BarbaraRaval: A poche ore dalla 1a dose di vaccino è morto per arresto cardiaco a Galatone Claudio Di Paolo, 54 anni, web designer. Era… -