Muore a 23 anni di Covid senza aver potuto rivedere i familiari. La madre accusa: disumanità (Di martedì 25 gennaio 2022) E' morto solo, a 23 anni, all'ospedale San Giovanni di Dio di Firenze perché, a causa del Covid , i sanitari hanno negato ai familiari l'accesso al reparto in cui il giovane era ricoverato perché...

