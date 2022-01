Motorola Moto G200 e Moto G51: disponibili in Italia (Di martedì 25 gennaio 2022) Motorola ha lanciato sul mercato Italiano i nuovi Moto G200 e Moto G51, smartphone rispettivamente di fascia alta e media dotati di ampio display e refresh rate fino a 144Hz L’azienda statunitense propone per il mercato Italiano due nuovi smartphone che vanno ad aggiornare la famiglia Moto G, parliamo del Moto G200 e Moto G51. Il più prestante sotto il profilo hardware è il G200 che integra come SoC il Qualcomm Snapdragon 888 Plus, che rappresenta al momento tra i chipset più potenti. È inoltre dotato di ben 8GB di memoria RAM di tipo LPDDR5 e di 128GB di memoria ROM di tipo UFS ... Leggi su tuttotek (Di martedì 25 gennaio 2022)ha lanciato sul mercatono i nuoviG51, smartphone rispettivamente di fascia alta e media dotati di ampio display e refresh rate fino a 144Hz L’azienda statunitense propone per il mercatono due nuovi smartphone che vanno ad aggiornare la famigliaG, parliamo delG51. Il più prestante sotto il profilo hardware è ilche integra come SoC il Qualcomm Snapdragon 888 Plus, che rappresenta al momento tra i chipset più potenti. È inoltre dotato di ben 8GB di memoria RAM di tipo LPDDR5 e di 128GB di memoria ROM di tipo UFS ...

Motorola Edge 30 Pro: tutto quello che sappiamo Il design del nuovo Motorola Edge 30 Pro si mostra online grazie ad una recente indiscrezione: cosa sappiamo al momento di questo device?

