Mosaico per Procida | Carolina Albano vince il contest del Mavv | sua l’etichetta della bottiglia celebrativa

Si chiude con successo il contest 'Mosaico per Procida', organizzato dal Mavv, Museo dell'Arte, del Vino e della Vite, e promosso dall'associazione Identità Mediterranea. Il concorso, dedicato alla scelta finale dell'etichetta destinata a connotare la preziosa bottiglia celebrativa dell'isola, si è tenuto presso la sede dell'impresa creativa Mavv, nel prestigioso scenario della Reggia di Portici. Convince la giuria vincendo a piani voti, tra le 10 artiste in gara, 'inCanto diVino', elaborazione artistica di Carolina Albano, che diventerà l'etichetta della bottiglia celebrativa di ...

