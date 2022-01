Moratti, Pera e Nordio: i nomi del centrodestra per il Quirinale. In corso la seconda votazione – La diretta (Di martedì 25 gennaio 2022) Sono iniziate, alle 15, le votazioni in Parlamento per eleggere il nuovo presidente della Repubblica. L’orario è stato confermato al primo pomeriggio per permettere ai grandi elettori di partecipare in mattinata ai funerali del deputato di Forza Italia Vincenzo Fasano, deceduto la sera del 23 gennaio, domani invece si voterà a partire dalle 11. I grandi elettori tornano ad essere 1009, e il quorum a 673, perché stamattina al posto di Fasano è stata proclamata Rosella Sessa. Dopo una prima giornata all’insegna delle schede bianche, oggi continuano i movimenti politici per trattare sul nome. Il centrodestra ha fatto sapere che nel pomeriggio presenterà una rosa di candidati: secondo quanto si apprende, sono in corso in queste ore contatti tra Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani con gli altri della coalizione. Dopo il vertice, convocato ... Leggi su open.online (Di martedì 25 gennaio 2022) Sono iniziate, alle 15, le votazioni in Parlamento per eleggere il nuovo presidente della Repubblica. L’orario è stato confermato al primo pomeriggio per permettere ai grandi elettori di partecipare in mattinata ai funerali del deputato di Forza Italia Vincenzo Fasano, deceduto la sera del 23 gennaio, domani invece si voterà a partire dalle 11. I grandi elettori tornano ad essere 1009, e il quorum a 673, perché stamattina al posto di Fasano è stata proclamata Rosella Sessa. Dopo una prima giornata all’insegna delle schede bianche, oggi continuano i movimenti politici per trattare sul nome. Ilha fatto sapere che nel pomeriggio presenterà una rosa di candidati: secondo quanto si apprende, sono inin queste ore contatti tra Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani con gli altri della coalizione. Dopo il vertice, convocato ...

