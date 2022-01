Montesano sulla Marcellana, 65enne trovato morto carbonizzato in casa (Di martedì 25 gennaio 2022) A far scattare l’allarme la sorella dell’uomo, residente a Montesano sulla Marcellana, nel Salernitano, del quale non aveva notizie da un paio di giorni. Nella tarda serata di ieri, nella frazione Scalo di Montesano sulla Marcellana, nel Salernitano, è stato scoperto all’interno della sua abitazione il corpo carbonizzato di un 65enne. A far scattare l’allarme Leggi su 2anews (Di martedì 25 gennaio 2022) A far scattare l’allarme la sorella dell’uomo, residente a, nel Salernitano, del quale non aveva notizie da un paio di giorni. Nella tarda serata di ieri, nella frazione Scalo di, nel Salernitano, è stato scoperto all’interno della sua abitazione il corpodi un. A far scattare l’allarme

Advertising

I_AM_IM_ : @SkyTG24 Quando trattasi di provincia di Napoli, si titola sempre NAPOLI. Dove caxxo si trova Montesano sulla Marcellana?! - SkyTG24 : Montesano sulla Marcellana, muore carbonizzato in casa - ottopagine : Montesano sulla Marcellana, è giallo sul ritrovamento di un 65enne carbonizzato #MontesanosullaMarcellana - salernonotizie : Tragedia a Montesano sulla Marcellana: trovato corpo carbonizzato di un 65enne - tvoggi : MONTESANO SULLA MARCELLANA, 65ENNE TROVATO CARBONIZZATO IN CASA Macabra scoperta nella serata di ieri in un’abitazi… -