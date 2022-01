Molinari ingrana La Quinta in California Sfiora il successo all' ultimo giro e arriva sesto

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Molinari ingrana

OA Sport

Francescoha iniziato da protagonista l'anno solare 2022. Sui percorsi di La Quinta, in California, l'azzurro ha concluso al sesto posto The American Express.ha avuto un andamento di torneo molto regolare con tre giri in 67 e quello conclusivo in 68 colpi. Nel corso delle ultime 18 è incappato in due errori in avvio, senza però smarrire le proprie ...Infatti, dopo lo 0 - 3 contro Nola, arriva contro laVolley Napoli la seconda vittoria ... Non basta però la tenacia delle napoletane, la Reghionle marce alte e di forza porta a casa ...Francesco Molinari ha iniziato da protagonista l’anno solare 2022. Sui percorsi di La Quinta, in California, l’azzurro ha concluso al sesto posto The American Express. Molinari ha avuto un andamento d ...