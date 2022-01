Missili ipersonici cinesi contro lo scudo russo dell’India

(Di martedì 25 gennaio 2022) La Cina potrebbe vendereal Pakistan, un’arma attorno a cui si muovono gli interessi delle grandi potenze e che potrebbe servire a Islamabad come deterrente davanti al rafforzamento della difesa aerea. Nuova Delhi ha recentemente annunciato che entro aprile saranno completate le operazioni per attivare il sistema S-400, uno dei più potenti per proteggere i cieli prodotto dalla russa MKB Fakel il cui acquisto aveva creato frizioni con Washington. Ipotrebbero bucare loche Mosca ha fornito agli indiani, e questo rappresenta anche uno degli elementi di vulnerabilità dell’allineamento con Pechino. Nella competizione tra potenze, che Russia e Cina stanno riportando sul piano ruvido dettato dalla deterrenza ...

La Cina potrebbe fornire al Pakistan missili ipersonici in grado di bucare lo scudo anti-aereo che la Russia ha fornito all'India. Lo scontro tra potenze è in divenire La Cina potrebbe vendere ...
La Corea del Sud ha fatto sapere che con l'ultimo, da Pyongyang nel solo gennaio sono stati effettuati cinque test missilistici.