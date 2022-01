Milan, Sportitalia rivela: accordo tra Kessie e Barcellona per giugno (Di martedì 25 gennaio 2022) Franck Kessie sembra sempre più certo di non rinnovare il proprio contratto con il Milan, in scadenza il prossimo giugno. Dalle parole del centrocampista ivoriano dal ritiro nelle scorse Olimpiadi, dove aveva promesso ai tifosi di sistemare la questione rinnovo una volta tornato in Italia, non ci sono stati passi avanti, anzi, solo segnali di chiusura per le elevate richieste del suo agente. Ecco quindi che le strade del giocatore e del club rossonero dovrebbero separarsi alla fine della naturale scadenza del contratto. Ma non è tutto, perché come rivela l’esperto di mercato di Sportitalia Gianluigi Longari, infatti, il centrocampista classe ’96 avrebbe già un accordo verbale con il Barcellona. Ancora nessuna firma, che legalmente potrebbe già arrivare, essendo negli ... Leggi su sportface (Di martedì 25 gennaio 2022) Francksembra sempre più certo di non rinnovare il proprio contratto con il, in scadenza il prossimo. Dalle parole del centrocampista ivoriano dal ritiro nelle scorse Olimpiadi, dove aveva promesso ai tifosi di sistemare la questione rinnovo una volta tornato in Italia, non ci sono stati passi avanti, anzi, solo segnali di chiusura per le elevate richieste del suo agente. Ecco quindi che le strade del giocatore e del club rossonero dovrebbero separarsi alla fine della naturale scadenza del contratto. Ma non è tutto, perché comel’esperto di mercato diGianluigi Longari, infatti, il centrocampista classe ’96 avrebbe già unverbale con il. Ancora nessuna firma, che legalmente potrebbe già arrivare, essendo negli ...

Advertising

pescheriadaelio : RT @sportface2016: #Milan, Sportitalia rivela: accordo tra #Kessie e #Barcellona per giugno - sportface2016 : #Milan, Sportitalia rivela: accordo tra #Kessie e #Barcellona per giugno - Shota_Milan : RT @AlfredoPedulla: #Vlahovic-#Juve ? ? ? conferme totale dopo anticipazione di #Sportitalia - illeaoiano : @statutos__ “Incredibile, Milan al contrattacco. CONTATTI PER MBAPPÈ” sportitalia se ci fosse stato Galliani - cenzinopettini1 : @DeriylD @Thankilpin Eccole, sorello: Junior Messias vuole solo il Milan. Arrivano conferme sul fatto che dovrebbe… -