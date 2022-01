Milan, giornata di visite mediche per Lazetic – FOTO e VIDEO (Di martedì 25 gennaio 2022) Milan, oggi è il Lazetic Day: il giovanissimo attaccante è arrivato in Italia per sottoporsi alle visite mediche di rito Oggi è il Lazetic Day: l’attaccante serbo pronto a sottoporsi alle visite mediche con il Milan. Marko #Lazetic ???visite mediche in corso ?? pic.twitter.com/0UJWAYAv7h— Milan News 24 (@Milannews24 com) January 25, 2022 Arrivato poco prima delle 14, il classe 2004 si sottoporrà ai test medici prima della firma sul contratto con i rossoneri. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 25 gennaio 2022), oggi è ilDay: il giovanissimo attaccante è arrivato in Italia per sottoporsi alledi rito Oggi è ilDay: l’attaccante serbo pronto a sottoporsi allecon il. Marko #???in corso ?? pic.twitter.com/0UJWAYAv7h—News 24 (@news24 com) January 25, 2022 Arrivato poco prima delle 14, il classe 2004 si sottoporrà ai test medici prima della firma sul contratto con i rossoneri. L'articolo proviene da Calcio News 24.

