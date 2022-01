Milan, brutte notizie dalla Coppa d’Africa: infortunio per un rossonero (Di martedì 25 gennaio 2022) dalla Coppa d’Africa giungono brutte notizie per il Milan. infortunio per uno dei giocatori di Stefano Pioli. La Coppa d’Africa prosegue nella corsa di avvicinamento verso la finale. In questi giorni si giocano gli ottavi di finale, con tutto il continente che guarda con grande interesse a quelle che saranno le squadre che riusciranno ad Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 25 gennaio 2022)giungonoper ilper uno dei giocatori di Stefano Pioli. Laprosegue nella corsa di avvicinamento verso la finale. In questi giorni si giocano gli ottavi di finale, con tutto il continente che guarda con grande interesse a quelle che saranno le squadre che riusciranno ad Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte ledella Serie A.

Advertising

Rossonerosemper : RT @Salvo_1_: Questo è tifoso del Milan ricordiamolo, ricoverate sto coglione fatelo cancellare vi prego, mi sto trattenendo da augurargli… - Giacomobacci2 : RT @DavideLusinga: Brutte notizie per il #Milan dalla #AFCON2021. Nei minuti finali del match tra Senegal e Capo Verde, Fodè Ballo Tourè ha… - marco8600000 : RT @DavideLusinga: Brutte notizie per il #Milan dalla #AFCON2021. Nei minuti finali del match tra Senegal e Capo Verde, Fodè Ballo Tourè ha… - JeanMarie1899 : RT @DavideLusinga: Brutte notizie per il #Milan dalla #AFCON2021. Nei minuti finali del match tra Senegal e Capo Verde, Fodè Ballo Tourè ha… - Salvo_1_ : Questo è tifoso del Milan ricordiamolo, ricoverate sto coglione fatelo cancellare vi prego, mi sto trattenendo da a… -