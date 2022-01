Michelle Hunziker, Tomaso Trussardi rompe il silenzio dopo la separazione (Di martedì 25 gennaio 2022) È stato un compleanno sotto tono per Michelle Hunziker. Reduce dall’annuncio della separazione con Tomaso Trussardi, la conduttrice ha preferito trascorrere la giornata al lavoro, tra palestra e prove di ballo, ma non ha rinunciato a godersi l’affetto di fan e amici che l’hanno sommersa di auguri, tutti prontamente ricondivisi sui social. “Tutto questo amore mi sta commuovendo”, ha scritto Michelle in una delle storie che la ritraggono con gli occhi lucidi, seguita dallo screen con il messaggio della figlia Aurora Ramazzotti e di tante altre persone a lei vicine, tra cui Serena Autieri, con cui ha trascorso le vacanze di Natale, in quello che è stato uno dei periodi più difficili della sua vita. Michelle Hunziker, le prime parole di ... Leggi su dilei (Di martedì 25 gennaio 2022) È stato un compleanno sotto tono per. Reduce dall’annuncio dellacon, la conduttrice ha preferito trascorrere la giornata al lavoro, tra palestra e prove di ballo, ma non ha rinunciato a godersi l’affetto di fan e amici che l’hanno sommersa di auguri, tutti prontamente ricondivisi sui social. “Tutto questo amore mi sta commuovendo”, ha scrittoin una delle storie che la ritraggono con gli occhi lucidi, seguita dallo screen con il messaggio della figlia Aurora Ramazzotti e di tante altre persone a lei vicine, tra cui Serena Autieri, con cui ha trascorso le vacanze di Natale, in quello che è stato uno dei periodi più difficili della sua vita., le prime parole di ...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Michelle e Tomaso'. Così, con una n… - MediasetTgcom24 : Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: “Ci separiamo” #TOMASOTRUSSARDI - infoitsalute : Michelle Hunziker e le gioie a confronto. Il VIDEO non lascia scampo: sceglie la via più dolce - infoitcultura : Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, possibile ritorno di fiamma tra i due ex? Il cantante rompe il silenzio - infoitcultura : Eros Ramazzotti, nuova coppia con Michelle Hunziker: ormai non si nasconde più | La confessione -