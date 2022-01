Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, la gola profonda svela tutto: “Si sono lasciati per colpa della suocera, ecco cosa le ha fatto” (Di martedì 25 gennaio 2022) E’ solo di pochi giorni fa la notizia della separazione tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi ma, come prevedibile, i gossip sui motivi di discordia si rincorrono. Oggi si parla della suocera della show girl, che non avrebbe mai accettato il suo ingresso nella famiglia. A quanto pare, negli ultimi mesi il rampollo della casa di moda passava più tempo a Bergamo, con sua madre, che a Milano, con moglie e figlie. Un genitore non può fare a meno di accogliere un figlio quando è in una situazione difficile, ma anche di spingerlo a riunirsi con la compagna, per l’amore delle bambine e il benessere di tutti. Questo sembra non sia accaduto. Anzi, si dice che la mamma di Tomaso Trussardi abbia approfittato ... Leggi su cityroma (Di martedì 25 gennaio 2022) E’ solo di pochi giorni fa la notiziaseparazione trama, come prevedibile, i gossip sui motivi di discordia si rincorrono. Oggi si parlashow girl, che non avrebbe mai accettato il suo ingresso nella famiglia. A quanto pare, negli ultimi mesi il rampollocasa di moda passava più tempo a Bergamo, con sua madre, che a Milano, con moglie e figlie. Un genitore non può fare a meno di accogliere un figlio quando è in una situazione difficile, ma anche di spingerlo a riunirsi con la compagna, per l’amore delle bambine e il benessere di tutti. Questo sembra non sia accaduto. Anzi, si dice che la mamma diabbia approfittato ...

