Michela Moioli portabandiera dell' Italia ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022

(Di martedì 25 gennaio 2022) Sarà la snowboarderlaaidi, in programma dal 4 al 20 febbraio. Lo riporta la Fisi (Federazionena Sport) in una nota, confermando le...

Advertising

Coninews : Michela Moioli portabandiera dell'Italia a #Beijing2022! ???? La decisione è stata presa dopo l'infortunio e il perc… - sportface2016 : +++Infortunio #Goggia, Michela #Moioli sarà la portabandiera dell'#Italia nella cerimonia d'apertura delle #Olimpiadi di #Pechino+++ - SkySport : Olimpiadi invernali, Michela Moioli sarà portabandiera dell'Italia a Pechino 2022 #SkySport #Moioli #Pechino2022… - PvtGunnerHeath : RT @Coninews: Michela Moioli portabandiera dell'Italia a #Beijing2022! ???? La decisione è stata presa dopo l'infortunio e il percorso di ri… - _LVer_ : RT @Coninews: Michela Moioli portabandiera dell'Italia a #Beijing2022! ???? La decisione è stata presa dopo l'infortunio e il percorso di ri… -

Ultime Notizie dalla rete : Michela Moioli

Davide Marta

Saràla portabandiera dell'Italia ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022, in programma dal 4 al 20 febbraio prossimi. Lo ha deciso il presidente del Coni Giovanni Malagò, dopo averne ...10.53 Pechino 2022:nuova portabandiera Saràla portabandiera italiana ai Giochi invernali di Pechino 2022,in programma dal 4 al 20 febbraio. Lo ha deciso il presidente del Coni, Giovanni Malagò,dopo averne parlato con Sofia ...Sarà Michela Moioli la portabandiera dell’Italia ai Giochi invernali di Pechino, dal 4 al 20 febbraio. Lo ha deciso il presidente del Coni, Giovanni Malagò. L'olimpionica dello snowboard sostituisce ...OLIMPIADI PECHINO 2022 - "Sono dispiaciuta per quello che è successo a Sofia” – le parole di Michela Moioli – “è come se mi stesse passando questo testimone. Pe ...