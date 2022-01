Michela Moioli è la nuova portabandiera dell’Italia ai Giochi invernali di Pechino | sostituisce Sofia Goggia

(Di martedì 25 gennaio 2022) SaràlaaiOlimpicidi2022, in programma dal 4 al 20 febbraio prossimi. Lo ha deciso il Presidente del Coni, Giovanni Malagò, dopo averne parlato cone col Presidente della Federazione Italiana Sport, Flavio Roda, in seguito al percorso di riabilitazione previsto per la campionessa olimpica di discesa libera dopo l’infortunio occorsole domenica scorsa a Cortina d’Ampezzo. Successivamente il Presidente Malagò ha informato del cambio di alfiere il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che il 23 dicembre aveva consegnato nelle mani diil Tricolore. La scelta di ...

Coninews : Michela Moioli portabandiera dell'Italia a #Beijing2022! ???? La decisione è stata presa dopo l'infortunio e il perc… - ItaliaTeam_it : Sarà Michela Moioli la portabandiera dell’Italia nella cerimonia di apertura di #Beijing2022. ???? Sofia Goggia pro… - Agenzia_Ansa : Sarà Michela Moioli la portabandiera dell'Italia ai Giochi invernali di Pechino. Lo ha deciso il presidente del Con… - andrea_scipio : RT @ItaliaTeam_it: Sarà Michela Moioli la portabandiera dell’Italia nella cerimonia di apertura di #Beijing2022. ???? Sofia Goggia prosegui… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Sarà Michela Moioli la portabandiera dell'Italia ai Giochi invernali di Pechino. Lo ha deciso il presidente del Coni, Gio… -

Ultime Notizie dalla rete : Michela Moioli

Mattarella, proprio durante il suo trasferimento Palermo - Roma, ha ricevuto dal presidente del Coni, Giovanni Malagò, la notizia che la campionessa di snowboardsarà portabandiera ...Cambia l'alfiere tricolore nella sfilata di apertura per i giochi di Pechino, al via il 4 febbraio. La portabandiera azzurra sarà la snowboarderin sostituzione di Sofia Goggia infortunatasi nei giorni scorsi sulle nevi di Cortina. La decisione è stata presa dal presidente del Coni, Giovanni Malagò, dopo averne parlato con Sofia ...Michela Moioli è la nuova portabandiera azzurra per le Olimpiadi invernali di Pechino. Il talento dello snowboard, che prenderà il posto della Goggia, ha dedicato un pensiero alla sua amica ciatrice: ..."Sono dispiaciuta per quello che è successo a Sofia. E' come se mi stesse passando questo testimone. Pensando anche a lei svolgerò questo ruolo con grandissimo onore, ringraziando anche il Coni per la ...