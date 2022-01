“Mi sento in imbarazzo per lei”: doccia fredda per Jessica Selassié, snobbata senza pietà (Di martedì 25 gennaio 2022) Dopo la puntata del GF Vip, la principessa Jessica Selassié ha messo in piedi un teatrino fatto di avances improbabili che si è risolto con una doccia fredda. Jessica Selassié – Screenshot GF VipIeri notte, subito dopo la puntata, nella casa del Grande Fratello Vip Jessica Selassié ha messo in piedi un siparietto farcito di smancerie nel quale ha cercato di trascinare Barù. Ma in cambio la principessina etiope ha ricevuto una doccia gelata. Per molti Jessica sta cercando in tutti i modi di farsi una storia capace di creare dinamiche che la mettano al centro dell’attenzione, assicurandole la permanenza nel reality show di Canale 5. Ma quello che è successo ieri sta generando l’effetto contrario. Lo ... Leggi su ck12 (Di martedì 25 gennaio 2022) Dopo la puntata del GF Vip, la principessaha messo in piedi un teatrino fatto di avances improbabili che si è risolto con una– Screenshot GF VipIeri notte, subito dopo la puntata, nella casa del Grande Fratello Vipha messo in piedi un siparietto farcito di smancerie nel quale ha cercato di trascinare Barù. Ma in cambio la principessina etiope ha ricevuto unagelata. Per moltista cercando in tutti i modi di farsi una storia capace di creare dinamiche che la mettano al centro dell’attenzione, assicurandole la permanenza nel reality show di Canale 5. Ma quello che è successo ieri sta generando l’effetto contrario. Lo ...

GiorgioG97 : RT @gianni_tama: @Agenzia_Ansa Strumentalizzare la morte di una piccola creatura per fini politici e di propaganda... Mi sento in imbarazzo… - beabeabon : RT @unagiaslifes: Prima volta che mi sento in imbarazzo quando guardo la diretta. Lui ha capito male ovviamente, pensa si siano organizzate… - dodicinove : RT @gianni_tama: @Agenzia_Ansa Strumentalizzare la morte di una piccola creatura per fini politici e di propaganda... Mi sento in imbarazzo… - avann0tt0 : RT @gianni_tama: @Agenzia_Ansa Strumentalizzare la morte di una piccola creatura per fini politici e di propaganda... Mi sento in imbarazzo… - impavidaa : @karsmjl Mi sento in imbarazzo per lei ?? -