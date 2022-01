MERCATO MILAN E TOP NEWS – Fatta per Lazetic. Nome nuovo in difesa (Di martedì 25 gennaio 2022) Marko Lazetic è un nuovo giocatore del MILAN, mentre spunta un Nome nuovo per rinforzare la difesa rossonera: ecco le top NEWS di oggi Leggi su pianetamilan (Di martedì 25 gennaio 2022) Markoè ungiocatore del, mentre spunta unper rinforzare larossonera: ecco le topdi oggi

Advertising

cmdotcom : #Milan, i nodi vengono al pettine. Tutti gli errori di un mercato che non ha rinforzato la squadra… - coccolutoz : @xevanmas @Pirichello @AnfetaMilan @Zoroback_023 @leviack______ E due mesi fa eravamo primi a +7, con tutte le sfig… - RFillini : Fuori da twitter moltissimi tifosi del Milan sono meravigliati dal mercato.Nessun rinforzo necessario quando in rea… - FrancescoPren14 : RT @skysqort: ULTIM'ORA MERCATO MILAN, FORTE INTERESSE PER VERDE BILANCIO Si studia fattibilità operazione per l'estate #SkySport #SkyCalc… - PianetaMilan : #MERCATO @acmilan E TOP NEWS - Fatta per #Lazetic . Nome nuovo in difesa #ACMilan #Milan #SempreMilan -