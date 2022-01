Mercato immobiliare, startup milanese lancia soluzione hi-tech per investitori aste immobiliari (Di martedì 25 gennaio 2022) La startup fintech Cherry lancia un prodotto finalizzato alla ricerca delle opportunità di investimento tra le aste immobiliari Setacciare, secondo le esigenze dell’investitore, le opportunità di investimento più interessanti tra gli immobili disponibili all’asta in tempi record, grazie ai match creati dall’intelligenza artificiale e dall’algoritmo proprietario. Lo rende possibile Cherry Brick (acronimo di Bright RealEstate Investment Credit KnowHow), soluzione che nasce dall’universo tecnologico di Cherry, startup fintech che supporta gli operatori del Mercato del credito attraverso soluzioni di intelligenza artificiale, in grado di analizzare in pochi secondi portafogli di crediti deteriorati e raccordare tutte le informazioni utili ... Leggi su lombardiaeconomy (Di martedì 25 gennaio 2022) LafinCherryun prodotto finalizzato alla ricerca delle opportunità di investimento tra leSetacciare, secondo le esigenze dell’investitore, le opportunità di investimento più interessanti tra gli immobili disponibili all’asta in tempi record, grazie ai match creati dall’intelligenza artificiale e dall’algoritmo proprietario. Lo rende possibile Cherry Brick (acronimo di Bright RealEstate Investment Credit KnowHow),che nasce dall’universo tecnologico di Cherry,finche supporta gli operatori deldel credito attraverso soluzioni di intelligenza artificiale, in grado di analizzare in pochi secondi portafogli di crediti deteriorati e raccordare tutte le informazioni utili ...

