Meduza ospiti al Festival di Sanremo 2022

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 25 gennaio 2022)La lista degliche saliranno sul palco del Teatro Ariston durante ildisi arricchisce di un nuovo nome: i. “Sono felice di comunicarvi che un’altra perla musicale si aggiunge al 72°di. Il 1° febbraio balleremo con i” annuncia Amadeus in diretta al Tg1. Il nome del gruppo forse dirà poco ai più, ma si tratta di un trio musicale tra i più famosi e ascoltati al mondo. E pensare che isi sono formati soltanto nel 2019. La vera “chicca”, però, è che si tratta di artisti italiani: Simone Giani, Luca De Gregorio e Mattia Vitale. Rinominati i Maneskin della dance, conoscono subito la gloria con il primo singolo Piece Of Your Heart, che vale loro ...