Meduza ospiti al Festival di Sanremo 2022

(Di martedì 25 gennaio 2022)La lista degliche saliranno sul palco del Teatro Ariston durante ildisi arricchisce di un nuovo nome: i. “Sono felice di comunicarvi che un’altra perla musicale si aggiunge al 72°di. Il 1° febbraio balleremo con i” annuncia Amadeus in diretta al Tg1. Il nome del gruppo forse dirà poco ai più, ma si tratta di un trio musicale tra i più famosi e ascoltati al mondo. E pensare che isi sono formati soltanto nel 2019. La vera “chicca”, però, è che si tratta di artisti italiani: Simone Giani, Luca De Gregorio e Mattia Vitale. Rinominati i Maneskin della dance, conoscono subito la gloria con il primo singolo Piece Of Your Heart, realizzato in ...

Advertising

SanremoRai : Sul palco dell'Ariston si ballerà con i #Meduza ospiti al Festival di #Sanremo2022 @meduzamusic - SkyTG24 : Sanremo 2022, i Meduza super ospiti della prima serata - MarioManca : Meduza ospiti della prima serata di #Sanremo2022 - sonomusicgroup : Sanremo 2022, i Meduza saranno ospiti della prima serata - RADIOBRUNO1 : Sanremo 2022: i Meduza e Hozier super ospiti della serata inaugurale #Sanremo2022 #Meduza #Hozier -

Ultime Notizie dalla rete : Meduza ospiti

Chi sono isono Mattia Vitale , Simone Giani e Luca De Gregorio e attualmente formano il gruppo italiano di maggior successo al mondo, con brani stratosferici che hanno fatto ......nel celebre The Ellen DeGeneres Show , trasmissione di punta della TV americana nonché talk show tra i più famosi del mondo , amato e seguito in ogni angolo del globo. La corsa dei...La band si unisce alla rosa di nomi che presenzieranno come superospiti al Festival di quest'anno, lo annuncia il conduttore stesso al Tg1 ...I Meduza hanno collezionato 800 milioni di streaming in tutto il mondo nel 2021. Il nuovo singolo 'Tell It To My Heart' feat Hozier è entrato nelle Top 200 ...