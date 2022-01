Meduza al Festival di Sanremo | la storia e i successi del trio ospite sul palco dell’Ariston

(Di martedì 25 gennaio 2022) Manca sempre meno all’inizio della 72esima edizione deldi. In questi giorni, stanno emergendo sempre più dettagli sulla kermesse e a rivelarli è lo stesso Amadeus. Proprio in questi istanti, il conduttore e direttore creativo ha rivelato il nome del super: il gruppo musicale. “Spero di poter trasformare per qualche minuto la plateain una discoteca“ ha dichiarato entusiasta ai microfoni del Tg1.ospiti aldi: ladel gruppo musicale Anche la musica house avrà il suo spazio sulquest’anno, grazie alla speciale partecipazione dei. Il gruppo si è formato nel 2019 ed è composto da tre ...

