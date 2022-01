Masterchef 11 all'insegna del carboidrato, asiatico ma pur sempre carboidrato (Di martedì 25 gennaio 2022) Incontro con Anna, nutrizionista eliminata proprio da un pezzo di pane, dai carboidrati al centro di una puntata intrigante e delle tante esperienze culinarie diverse di Masterchef 11. Leggi su comingsoon (Di martedì 25 gennaio 2022) Incontro con Anna, nutrizionista eliminata proprio da un pezzo di pane, dai carboidrati al centro di una puntata intrigante e delle tante esperienze culinarie diverse di11.

Advertising

SDevinu : Davide e generoso?? quando fa il pane e le brioches però ad una certa non stai a Masterchef Prima lo vedevo più par… - GioCher75 : @r_cardy @MasterChef_it Grazie chiaro ora! Avevo frainteso io con le cifre! I commensali erano 20: 12 punti ad una… - Tribeca1_ : @MasterChef_it Caro Carmine tifavo x te all inizio . Mi sei caduto in basso . Per volere affondare Polone ( non si… - violet_blue9 : Comunque rispetto all’aereo sono molto più esplicite le battutine che fanno gli altri e in più hanno capito che fuo… - aralibra : “Quanti kg dovrebbe perdere Antonino?”: Anna chef e nutrizionista racconta – MasterChef 11 la nostra intervista esc… -