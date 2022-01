Maschera all’argilla per il viso contro brufoli e imperfezioni (Di martedì 25 gennaio 2022) Per sconfiggere brufoli sottopelle e imperfezioni occorre un vero arcobaleno di colori. Gli stessi che può avere una Maschera all’argilla, ovvero, la miglior alleata di pelli grasse e acneiche. Un ingrediente naturale potentissimo, che offre al viso le sue proprietà purificanti. Perché usare una Maschera viso all’argilla? Per il suo potere assorbente, naturalmente. L’argilla, infatti, è l’ingrediente ideale per contrastare un’eccessiva produzione di sebo, brufoli e punti neri. Il merito è della composizione stessa dell’argilla, ricca di minerali preziosi come silice, magnesio, ferro e calcio. Ecco perché una Maschera all’argilla è la migliore alleata per una pulizia del viso profonda. ... Leggi su amica (Di martedì 25 gennaio 2022) Per sconfiggeresottopelle eoccorre un vero arcobaleno di colori. Gli stessi che può avere una, ovvero, la miglior alleata di pelli grasse e acneiche. Un ingrediente naturale potentissimo, che offre alle sue proprietà purificanti. Perché usare una? Per il suo potere assorbente, naturalmente. L’argilla, infatti, è l’ingrediente ideale per contrastare un’eccessiva produzione di sebo,e punti neri. Il merito è della composizione stessa dell’argilla, ricca di minerali preziosi come silice, magnesio, ferro e calcio. Ecco perché unaè la migliore alleata per una pulizia delprofonda. ...

