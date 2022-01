Marocco-Malawi, Coppa d’Africa: probabili formazioni e diretta tv (Di martedì 25 gennaio 2022) La Coppa d’Africa è il torneo internazionale protagonista in questo momento della stagione e Marocco–Malawi è la partita in programma per gli ottavi di finale della competizione. Le due squadre scenderanno in campo alle ore 20 italiane e si giocheranno tre punti importantissimi per ottenere il pass per i quarti. Il Marocco ha agevolmente superato la fase a gironi, con due successi su Ghana e Comore e un pareggio contro il Gabon. Sette i punti accumulati da Hakimi e compagni, che hanno consentito di ottenere il primo posto. Il Malawi ha invece raggiunto il terzo posto sotto Senegal e Guinea, accumulando quattro punti. La sfida vede favorita la compagine di casa, sebbene la competizione abbia mostrato di riservare spesso importanti sorprese. Ecco le ultime sul ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 25 gennaio 2022) Laè il torneo internazionale protagonista in questo momento della stagione eè la partita in programma per gli ottavi di finale della competizione. Le due squadre scenderanno in campo alle ore 20 italiane e si giocheranno tre punti importantissimi per ottenere il pass per i quarti. Ilha agevolmente superato la fase a gironi, con due successi su Ghana e Comore e un pareggio contro il Gabon. Sette i punti accumulati da Hakimi e compagni, che hanno consentito di ottenere il primo posto. Ilha invece raggiunto il terzo posto sotto Senegal e Guinea, accumulando quattro punti. La sfida vede favorita la compagine di casa, sebbene la competizione abbia mostrato di riservare spesso importanti sorprese. Ecco le ultime sul ...

