Marocco-Malawi, Coppa d’Africa 2022: programma, orario, tv, streaming (Di martedì 25 gennaio 2022) Proseguono gli ottavi di finale della Coppa d’Africa 2022: oggi, 25 gennaio, sono in programma due sfide, che vedranno protagonisti da una parte Senegal e Capo Verde alle ore 17:00, dall’altra Marocco e Malawi alle 20:00. I pronostici sono nettamente a favore del Marocco, squadra che punta alla vittoria finale e che ha conquistato gli ottavi conquistando il primo posto del gruppo C; il Malawi, invece, impegnato nel girone B, ha conquistato l’accesso alla fase ad eliminazione diretta poiché è risultata tra le migliori terze classificate nei gironi. La vincitrice di questo ottavo dovrà attendere domani 26 gennaio per conoscere l’avversario ai quarti, che verrà fuori dall’attesissimo confronto tra Costa d’Avorio ed Egitto. Coppa ... Leggi su oasport (Di martedì 25 gennaio 2022) Proseguono gli ottavi di finale della: oggi, 25 gennaio, sono indue sfide, che vedranno protagonisti da una parte Senegal e Capo Verde alle ore 17:00, dall’altraalle 20:00. I pronostici sono nettamente a favore del, squadra che punta alla vittoria finale e che ha conquistato gli ottavi conquistando il primo posto del gruppo C; il, invece, impegnato nel girone B, ha conquistato l’accesso alla fase ad eliminazione diretta poiché è risultata tra le migliori terze classificate nei gironi. La vincitrice di questo ottavo dovrà attendere domani 26 gennaio per conoscere l’avversario ai quarti, che verrà fuori dall’attesissimo confronto tra Costa d’Avorio ed Egitto....

