Marcello Pera Presidente della Repubblica? Moglie | figli e famiglia del candidato al Quirinale

(Di martedì 25 gennaio 2022)? Si allunga la lista di candidati e di nomi a sorpresa come nuovo Capo dello Stato. I partiti non sono ancora d’accordo e tutto ancora può succedere.: vita privata e attività politicaè nato a Lucca il 28 gennaio 1943. Il suo è un profilo accademico più che politico. Infatti,è un professore ordinario di FilosofiaScienza all’Università di Pisa. Singolare è il suo percorso scolastico e di studi. Si diploma ragioniere e lavora prima alla Banca Toscana e poi alla Camera di Commercio di Lucca. Poi, cambia del tutto e inizia a studiare Filosofia a ...

Ultime Notizie dalla rete : Marcello Pera

Nella rosa di nomi che il centrodestra proporrà al centrosinistra dovrebbero essere quattro: Maria Elisabetta Casellati, Letizia Moratti, Carlo Nordio,. E Franco Frattini? Nelle prime ...Per il momento i candidati in lizza sembrano essere quattro, due donne e due uomini: Letizia Moratti, Maria Elisabetta Casellati,e Carlo Nordio . Altri nomi potrebbero aggiungersi, ...Dovrebbero essere Letizia Moratti, Marcello Pera, Maria Elisabetta Casellati e Carlo Nordio. Dopo la fumata nera di ieri oggi ancora una giornata ...Il centrodestra è pronto a proporre la sua rosa di nomi per il Quirinale. Casellati, Pera, Moratti, Tremonti, Nordio. Ecco chi sono.