Marcello Pera, Letiza Moratti e Carlo Nordio sono candidati al Quirinale del centro-destra (Di martedì 25 gennaio 2022) Mentre le votazioni per eleggere il Presidente della Repubblica entrano nel vivo, il centro-destra si è riunito questo pomeriggio per presentare una nuova rosa dei nomi dopo il passo indietro di Silvio Berlusconi. Un incontro dalla quale è emersa la rosa ufficiale dei nomi che intendono presentare come papabili candidati per il Quirinale. Nelle ultime ore sono state diverse le anticipazioni e i nomi circolati, oltre a quello dell'attuale Presidente del Consiglio Mario Draghi, e quello dell'ex Presidente della Camera Pier Ferdinando Casini. Quest'ultimo protagonista dei social nella giornata di martedì per un post pubblicato su Instagram, interpretato dai più come un segnale sulla sua entrata in gioco per la corsa al Colle. Tra gli altri nomi papabili anche quello di Elisabetta Belloni, uscito anche ...

