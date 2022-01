Marcello Pera è fra i candidati del centro-destra al Quirinale per la presidenza della Repubblica (Di martedì 25 gennaio 2022) In questi istanti, Matteo Salvini ha presentato la rosa dei nomi proposti dal centro destra per la corsa al Colle. Il leader della Lega ha spiegato che la sua area di appartenenza politica è compatta sulla proposta di 3 nomi: Marcello Pera, Letizia Moratti e Carlo Nordio. Come sottolineato da Salvini stesso, non si tratta di capi di partito, ma di una terna offerta alla discussione nella sPeranza che non vi siano “no preventivi”. Marcello Pera è nella rosa dei nomi per la presidenza della Repubblica: la sua storia Filosofo, politico, accademico, senatore e Presidente del Senato, questo è il profilo di Marcello Pera, candidato nella corsa alla ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 25 gennaio 2022) In questi istanti, Matteo Salvini ha presentato la rosa dei nomi proposti dalper la corsa al Colle. Il leaderLega ha spiegato che la sua area di appartenenza politica è compatta sulla proposta di 3 nomi:, Letizia Moratti e Carlo Nordio. Come sottolineato da Salvini stesso, non si tratta di capi di partito, ma di una terna offerta alla discussione nella snza che non vi siano “no preventivi”.è nella rosa dei nomi per la: la sua storia Filosofo, politico, accademico, senatore e Presidente del Senato, questo è il profilo di, candidato nella corsa alla ...

