Maratona Mentana e Maggioni, il clamoroso "vaffa" degli italiani al Quirinale: pessime notizie, ieri sera in tv... (Di martedì 25 gennaio 2022) Non va meglio al direttore del tg di La7, che con la sua interminabile diretta ha registrato un 5.1 per cento con 782.900 spettatori nel pomeriggio e un 2.8 per cento con 648.000 spettatori in prima ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 25 gennaio 2022) Non va meglio al direttore del tg di La7, che con la sua interminabile diretta ha registrato un 5.1 per cento con 782.900 spettatori nel pomeriggio e un 2.8 per cento con 648.000 spettatori in prima ...

Advertising

ItaliaViva : L'intervista a @matteorenzi poco fa ai microfoni di Maratona Mentana su la7. - ShooterHatesYou : A sto giro #maratona #Mentana, in assenza di contenuti reali (si vota scheda bianca), sembra una live su Twitch tra… - fattoquotidiano : Quirinale 2022, Renzi: “Celata quando fa la Maratona Mentana ha l’ansia da prestazione”. E il direttore del TgLa7 n… - David36706212 : RT @lercionotizie: #LERCIOSTORY Parlamentari eleggono #Mentana per costringerlo a smetterla con la #MaratonaQuirinale - #Quirinale2022 #Qu… - MartContinisio : RT @ShooterHatesYou: A sto giro #maratona #Mentana, in assenza di contenuti reali (si vota scheda bianca), sembra una live su Twitch tra am… -