Manuel Bortuzzo lascia il GF Vip: il gesto per Lulù a poche ore dall’uscita (Di martedì 25 gennaio 2022) dalla casa non è passato inosservato. Si è conclusa ieri l’intensa avventura di Manuel Bortuzzo nella casa del GF Vip 6. Il suo abbandono era stato annunciato da diversi giorni, ma solo nel corso della diretta di ieri il concorrente ha L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 25 gennaio 2022) dalla casa non è passato inosservato. Si è conclusa ieri l’intensa avventura dinella casa del GF Vip 6. Il suo abbandono era stato annunciato da diversi giorni, ma solo nel corso della diretta di ieri il concorrente ha L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

fanpage : La bellissima dedica di Aldo Montano per Manuel appena ha varcato la porta dello studio #gfvip - cherry19611883 : MANUEL MATEO BORTUZZO TI AMO #gfvip - cherry19611883 : RT @_comedincanto: Per caso è arrivato anche a voi e sonoro il “AMO LULÙ, NON ROMPETEMI IL CA**O” di Manuel Mateo Bortuzzo mentre scriveva… - Amara3Vita : Ho bisogno che Manuel aka babycat commenti con noi su Twitter, io so che lui é un viperello lo ha dimostrato in que… - perna_tania : RT @_comedincanto: Per caso è arrivato anche a voi e sonoro il “AMO LULÙ, NON ROMPETEMI IL CA**O” di Manuel Mateo Bortuzzo mentre scriveva… -