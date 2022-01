Manuel Bortuzzo dopo l’uscita dal GF Vip | la prima dedica per Lulù – FOTO

(Di martedì 25 gennaio 2022)ha concluso ieri sera la sua avventura al Grande Fratello Vip.averlo annunciato circa un mese fa ai suoi inquilini,ha preso la sua decisione definitiva tornando alla sua vita reale. Una necessità, più che un vero e proprio volere, dettata dalla voglia di rimettersi nuovamente in forma.torna... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

ErikaBonari : Questo post è qualcosa di straordinario ????????@Aldoema50866681 @manuel_bortuzzo - crisocolla73 : SEI LA VITA,LA MIA! Manu,tu spacchi il cuore, e arrivi in fondo all'anima di chi ti vuole bene, SEMPRE! Forza Lulù,… - MPDS01 : @BortuzzoKevin @manuel_bortuzzo Che belli che siete ?? - Michele06797814 : RT @guidalucia586: VOI SIETE LA MIA???? #manuelelulu #luluemanuel @manuel_bortuzzo - raffy_capasso : Eccola lì Cartelloni palloncini e il cuore ?? pieno d amore. Lulù .. fai rumore anche in silenzio. Sei vita ?? siamo… -

Ultime Notizie dalla rete : Manuel Bortuzzo

ieri sera, lunedì 24 gennaio, ha lasciato per scelta il GF Vip : non ce la faceva più a restare, colpa di problemi fisici. Poche ora dopo l' addio al reality, però, il 22enne già si ...Nella casa più spiata d'Italia,è stato esempio di forza, dolcezza e intraprendenza. Inaspettatamente ha persino trovato il suo nuovo amore. Con Lulù ha attraversato alcuni momenti di difficoltà, ma è lei che alla ...Manuel Bortuzzo dopo l'uscita dal Grande Fratello Vip: la prima dedica social è per Lulù Selassiè: web commosso, foto e reazioni ...Manuel Bortuzzo ieri sera, lunedì 24 gennaio, ha lasciato per scelta il GF Vip: non ce la faceva più a restare, colpa di problemi ...