Mangiare cioccolato almeno una volta al giorno porta benefici assurdi: chi l’avrebbe mai detto! (Di martedì 25 gennaio 2022) Mangiare cioccolato giornalmente apporta tanti miglioramenti nella vita: un elemento che costituisce rinnovamento a livello cerebrale e fisico. Che gioia il cioccolato! Solo a sentirlo nominare già si stampa un… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di martedì 25 gennaio 2022)giornalmente aptanti miglioramenti nella vita: un elemento che costituisce rinnovamento a livello cerebrale e fisico. Che gioia il! Solo a sentirlo nominare già si stampa un… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

Gioness_ : Giorno 1 senza Instagram. È più semplice smettere di mangiare cioccolato. - uolftreno : C'ho ancora il cioccolato del cornetto nei denti e mo mi devo mangiare la pasta al forno - Mascort : @zlorine “Il mondo si divide in: quelli che mangiano il cioccolato senza il pane; quelli che non riescono a mangiar… - ANDRI1368 : @mari_arena75 Si a mangiare una barra di cioccolato ?? - KethRom : @luddynski Immagina mangiare il cioccolato al latte come i marmocchi non ancora svezzati, immagina -