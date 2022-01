Manchester United: accordo con il Siviglia per la cessione di Martial (Di martedì 25 gennaio 2022) Anthony Martial è vicinissimo al Siviglia. Una notizia che fa parzialmente felici i tifosi della Juventus perchè significa che l’affare Vlahovic non è sono una voce giornalistica ma un qualcosa di concreto. Il francese avrebbe scelto la città andalusa per tornare a sognare una convocazione al Mondiale in Qatar, cosa impossibile dopo l’ultimo periodo avuto al Manchester United. L’allenatore Rangnick infatti aveva relegato il classe 95? a seconda scelta. Con lui in panchina sono iniziati problemi che hanno poi spinto il calciatore a cambiare aria. Martial lascia quindi i Red Devils dopo cinque anni, con l’amaro in bocca ma con la consapevolezza di avere ancora le possibilità di mettere in pratica le proprie potenzialità. Altissime se pensiamo ai primi periodo del francese con la maglia degli inglesi ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 25 gennaio 2022) Anthonyè vicinissimo al. Una notizia che fa parzialmente felici i tifosi della Juventus perchè significa che l’affare Vlahovic non è sono una voce giornalistica ma un qualcosa di concreto. Il francese avrebbe scelto la città andalusa per tornare a sognare una convocazione al Mondiale in Qatar, cosa impossibile dopo l’ultimo periodo avuto al. L’allenatore Rangnick infatti aveva relegato il classe 95? a seconda scelta. Con lui in panchina sono iniziati problemi che hanno poi spinto il calciatore a cambiare aria.lascia quindi i Red Devils dopo cinque anni, con l’amaro in bocca ma con la consapevolezza di avere ancora le possibilità di mettere in pratica le proprie potenzialità. Altissime se pensiamo ai primi periodo del francese con la maglia degli inglesi ...

Ultime Notizie dalla rete : Manchester United Martial al Siviglia, arriva in prestito dallo United: piaceva alla Juve. News di mercato Ripartirà dalla Spagna la carriera di Anthony Martial . L'attaccante francese di proprietà del Manchester United " valutato nei giorni scorsi con attenzione anche dalla Juventus, che ha poi deciso di concentrare i propri sforzi per provare a prendere Dusan Vlahovic dalla Fiorentina già a ...

Il calcione di Cantona - FormulaPassion.it Il 25 gennaio del 1995 il francese Eric Cantona , con la maglia del Manchester United, macchiò la sua carriera di un episodio che oggi, nella società contemporanea, metterebbe a fuoco le chat dei social media. Allora, in una società più lenta, ci fu comunque uno ...

Brentford-Manchester United 1-3 video, gol e highlights Sky Sport Martial niente Juve è quasi fatta con il Siviglia Mancano solo dei dettagli per rendere ufficiale il passaggio di Anthony Martial dal Manchester United al Siviglia. L’attaccante dei Red Devils era anche nel mirino della Juventus, ma è stata decisiva ...

Milan, da Bailly a Diallo: il punto della situazione Prosegue la ricerca del Milan di un difensore centrale. Ci fosse stata davvero un’occasione a portata di mano, osserva il Corriere dello Sport, il club rossonero si sarebbe mosso per tempo ...

