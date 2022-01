Mancano i supplenti, scuole ricercano docenti e personale educativo da MAD. Avvisi e scadenze (Di martedì 25 gennaio 2022) Sono diversi gli istituti scolastici che ricercano supplenti in varie classi di concorso per coprire le cattedre scoperte. Le supplenze hanno diversa durata, alcune fino a giugno, altre più brevi con possibilità di proroga. Si va dalla classe di concorso A027 Matematica e fisica alla cdc A042 Scienze e tecnologie meccaniche. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 25 gennaio 2022) Sono diversi gli istituti scolastici chein varie classi di concorso per coprire le cattedre scoperte. Le supplenze hanno diversa durata, alcune fino a giugno, altre più brevi con possibilità di proroga. Si va dalla classe di concorso A027 Matematica e fisica alla cdc A042 Scienze e tecnologie meccaniche. L'articolo .

