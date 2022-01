Mafie | 15 152 operazioni finanziarie sospette e 381 aziende confiscate

(Di martedì 25 gennaio 2022) Roma – “Ci sono indicatori che fotografano la gigantesca presenza della mafia a Roma. Pochi giorni fa l’ufficio finanziario della Banca d’Italia ha presentato i numeri delle, che sono una spia del riciclaggio.” “Roma è la prima città in Italia: nel 2020 lesono state 12.699 e nel 2022 15.152 con un aumento di circa 3000. A Roma ci sono poi 381, gestite ora dall’agenzia nazionale dei beni confiscati”. È quanto ha fatto sapere il presidente dell’Osservatorio per la sicurezza e la legalità della Regione Lazio, Gianpiero Cioffredi, in occasione della presentazione del Forum sui Beni Confiscati alle. (Agenzia Dire)

