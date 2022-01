Madelaine Petsch e Chiara Ferragni al Dior Haute Couture Show (Di martedì 25 gennaio 2022) Alla sfilata Primavera/Estate 2022 Haute Couture di Dior in quel di Parigi hanno partecipato diverse celebrità, prima fra tutte Chiara Ferragni. Limprenditrice digitale, per l’occasione, ha sfoggiato un outfit total green della maison, in pendant con il beauty look realizzato dal fedelissimo Manuele Mameli. Tuttavia la Ferragni non è stata l’unica star ad aver optato … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 25 gennaio 2022) Alla sfilata Primavera/Estate 2022diin quel di Parigi hanno partecipato diverse celebrità, prima fra tutte. Limprenditrice digitale, per l’occasione, ha sfoggiato un outfit total green della maison, in pendant con il beauty look realizzato dal fedelissimo Manuele Mameli. Tuttavia lanon è stata l’unica star ad aver optato … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

VelvetMagIta : Madelaine Petsch e Chiara Ferragni al Dior Haute Couture Show #VelvetMag #Velvet - _sofiagallagher : RT @Daninseries: Chiara Ferragni e Madelaine Petsch, il duo di cui non sapevo di aver bisogno - melizzi_giulia : RT @Daninseries: Chiara Ferragni e Madelaine Petsch, il duo di cui non sapevo di aver bisogno - Aly1712 : RT @Daninseries: Chiara Ferragni e Madelaine Petsch, il duo di cui non sapevo di aver bisogno - RebsDiary : RT @Daninseries: Chiara Ferragni e Madelaine Petsch, il duo di cui non sapevo di aver bisogno -